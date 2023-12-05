Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Euroleague'de son oynadığı maçta Real Madrid'i son dakika basketiyle yenerek müthiş bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, yarın Baskonia'yı da yenmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?