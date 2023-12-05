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Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Baskonia Vitoria-Gasteiz ile kozlarını paylaşacak. THy Avrupa Ligi'nde geride kalan 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgisi olan Fenerbahçe, deplasmanda İspanya ekibi Baskonia'yı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Euroleague'de son oynadığı maçta Real Madrid'i son dakika basketiyle yenerek müthiş bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, yarın Baskonia'yı da yenmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

BASKONİA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına konuk olacak.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU

Üst üste 4 deplasman maçında Partizan, Kızılyıldız, Maccabi Playtika ve Virtus Bologna'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu yenilgilerin ardından iç sahada Real Madrid'i uzatmalara giden maçta 100-99 yenmeyi başardı.

THY Avrupa Ligi'nde 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sekizinci sırada yer alıyor.

Partizan, Olympiakos, Barcelona ve ASVEL karşısında aldığı 4 maçlık galibiyet serisi, Monaco karşısında son bulan Baskonia Vitoria-Gasteiz, son maçında Valencia'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'yla aynı performansı gösterip 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan İspanya ekibi, ligde yedinci sırada bulunuyor.

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

2 GÜN SONRA RAKİP BARCELONA

Fenerbahçe Beko, Baskonia maçından 2 gün sonra 8 Aralık Cuma günü İspanya'da Barcelona'yla karşı karşıya gelecek.

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