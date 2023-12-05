Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Baskonia Vitoria-Gasteiz ile kozlarını paylaşacak. THy Avrupa Ligi'nde geride kalan 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgisi olan Fenerbahçe, deplasmanda İspanya ekibi Baskonia'yı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Euroleague'de son oynadığı maçta Real Madrid'i son dakika basketiyle yenerek müthiş bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, yarın Baskonia'yı da yenmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?