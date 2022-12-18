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Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 18'inci haftasında Batman Petrolspor'un sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ettiği karşılaşma, 61'inci dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18'inci hafta mücadelesinde Batman Petrolspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti.

Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 2

Batman Şehir Stadyum'unda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 50'nci ve 56'ncı dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 3

Mücadelenin 61'inci dakikasında ise tribünlerde olaylar yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar; sahaya, koltuk, maytap, meşale ve su şişesi attı.

Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 4

Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz, 61'inci dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıkarken İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 5

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar gaz bombası atılarak dağıtıldı.

Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 6

İşte çıkan olaylardan diğer kareler...

Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 7
Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 8
Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 9
Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 10
Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi - 11

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