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Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde iki Alman ekibi çeyrek final bileti almak için kıyasıya mücadece edecek. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da yapılacak heyecan dolu maç öncesinde futbolseverler de maç tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. Peki, Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İngiliz hakem M. Oliver yönetirken, iki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. İşte, Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı hakkında bilgiler...

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Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BAYERN MÜNİH-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı, 5 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Allianz Arena'da heyecan dolu müsabaka, tabii spor 1'den canlı yayınlanacak.

Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Play off turunda İskoç ekibi Celtic'i eleyen Bayern Münih, grup aşamasını altıncı bitirip son 16'ya direkt katılan Bayer Leverkusen ile eşleşti.

Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MUHTEMEL İLK 11'LER BELLİ OLDU


BAYERN MÜNİH: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Sane, Kane

BAYER LEVERKUSEN: Kovar, Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Tella, Wirtz

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