Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İngiliz hakem M. Oliver yönetirken, iki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. İşte, Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı hakkında bilgiler...