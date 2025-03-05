Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde iki Alman ekibi çeyrek final bileti almak için kıyasıya mücadece edecek. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da yapılacak heyecan dolu maç öncesinde futbolseverler de maç tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. Peki, Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İngiliz hakem M. Oliver yönetirken, iki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. İşte, Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı hakkında bilgiler...