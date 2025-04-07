Bayern Münih-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 12. sırada tamamlayarak play-offa çıkan Bayern Münih, play-off etabında İskoçya temsilcisi Celtic'i eledi.



Son 16 turunda ise Bayer Leverkusen ile eşleşen Bayern Münih rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.



Şampiyonlar Ligi'nde lig formatını 4. sırada tamamlayan Inter ise direkt olarak adını son 16'ya yazdırdı.



Inter, son 16 turunda da Hollanda temsilcisi Feyenoord her iki maçta mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.