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Bayern Münih-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih-Inter maçına geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında Bayern Münih ile Inter karşı karşıya gelecek. Avusturyalı hakem Santino Schreiner'in yöneteceği maç öncesi müsabakaya dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turda Alman devi Bayern Münih ile İtalya'nın köklü ekibi Inter mücadele edecek. Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Almanya deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istiyor. İşte, Bayern Münih-Inter maçı hakkında bilgiler...

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Bayern Münih-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BAYERN MÜNİH-İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-İnter maçı, 8 Nisan Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

Bayern Münih-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER

BAYERN MÜNİH: Neuer, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane

INTER: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Bayern Münih-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 12. sırada tamamlayarak play-offa çıkan Bayern Münih, play-off etabında İskoçya temsilcisi Celtic'i eledi.

Son 16 turunda ise Bayer Leverkusen ile eşleşen Bayern Münih rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig formatını 4. sırada tamamlayan Inter ise direkt olarak adını son 16'ya yazdırdı.

Inter, son 16 turunda da Hollanda temsilcisi Feyenoord her iki maçta mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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