Bayern Münih-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih-Inter maçına geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında Bayern Münih ile Inter karşı karşıya gelecek. Avusturyalı hakem Santino Schreiner'in yöneteceği maç öncesi müsabakaya dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turda Alman devi Bayern Münih ile İtalya'nın köklü ekibi Inter mücadele edecek. Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Almanya deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istiyor. İşte, Bayern Münih-Inter maçı hakkında bilgiler...