Bayern Münih tarihinde ilk: Beckenbauer anısına 5 numara emekliye ayrıldı

Bayern Başkanı Herbert Hainer, AGM’de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sevgili Franz, bu kulübü bugün olduğu hale getirdin: en büyük başarıların, eşsiz bir tarzın ve derin bir insanlığın simgesi. Oyuncu, antrenör, başkan ve yol arkadaşı olarak Bayern Münih’e bu anlamı sen kazandırdın. Franz, seni özlüyoruz. Geriye kalan ve bizi birbirimize bağlayan şey, senin hatıran. Herkese her zaman kulak vermek senin mirasındı. Birbirinize zaman ayırın bu kesinlikle onun en büyük mirasıdır.”