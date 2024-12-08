Bayern Münih tarihinde ilk: Beckenbauer anısına 5 numara emekliye ayrıldı
Bayern Münih, Ocak ayında hayatını kaybeden kulüp efsanesi Franz Beckenbauer anısına 5 numaralı formayı emekliye ayırma kararı aldı.
Bayern Münih yönetim kurulu, Ocak ayında 78 yaşında hayatını kaybeden eski oyuncuları ve teknik direktörleri Franz Beckenbauer’in anısına kulübün 5 numaralı formasını emekliye ayırma kararı aldı.
"Der Kaiser" (İmparator) lakabıyla tanınan Beckenbauer, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu ve hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası’nı kazanan üç kişiden biri (diğerleri Mario Zagallo ve Didier Deschamps) olma özelliğini taşıyordu.