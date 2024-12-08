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Bayern Münih tarihinde ilk: Beckenbauer anısına 5 numara emekliye ayrıldı

Bayern Münih, Ocak ayında hayatını kaybeden kulüp efsanesi Franz Beckenbauer anısına 5 numaralı formayı emekliye ayırma kararı aldı.

Bayern Münih tarihinde ilk: Beckenbauer anısına 5 numara emekliye ayrıldı - 1

Bayern Münih yönetim kurulu, Ocak ayında 78 yaşında hayatını kaybeden eski oyuncuları ve teknik direktörleri Franz Beckenbauer’in anısına kulübün 5 numaralı formasını emekliye ayırma kararı aldı.

"Der Kaiser" (İmparator) lakabıyla tanınan Beckenbauer, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu ve hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası’nı kazanan üç kişiden biri (diğerleri Mario Zagallo ve Didier Deschamps) olma özelliğini taşıyordu.

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Bayern Münih tarihinde ilk: Beckenbauer anısına 5 numara emekliye ayrıldı - 2

Beckenbauer, 1974'te oyuncu olarak, 1990'da ise teknik direktör olarak bu başarıyı elde etmişti.

Alman kulübünün üyeleri, pazar günü yapılan yıllık genel kurul toplantısında (AGM) Beckenbauer’in 13 yıl boyunca Bayern Münih’te ikon haline getirdiği 5 numaralı formayı emekliye ayırma önerisini oy birliğiyle kabul etti.

Söz konusu forma numarası şu anda kulüpte kimse tarafından kullanılmıyor.

Bayern Münih tarihinde ilk: Beckenbauer anısına 5 numara emekliye ayrıldı - 3

Bayern Başkanı Herbert Hainer, AGM’de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sevgili Franz, bu kulübü bugün olduğu hale getirdin: en büyük başarıların, eşsiz bir tarzın ve derin bir insanlığın simgesi. Oyuncu, antrenör, başkan ve yol arkadaşı olarak Bayern Münih’e bu anlamı sen kazandırdın. Franz, seni özlüyoruz. Geriye kalan ve bizi birbirimize bağlayan şey, senin hatıran. Herkese her zaman kulak vermek senin mirasındı. Birbirinize zaman ayırın bu kesinlikle onun en büyük mirasıdır.”

Bayern Münih tarihinde ilk: Beckenbauer anısına 5 numara emekliye ayrıldı - 4

BECKENBAUER'İN KARİYERİ

Beckenbauer, kariyerinde iki kez Avrupa’da Yılın Futbolcusu seçilmiş ve Bayern Münih ile üst üste üç yıl (1974-1976) Avrupa Kupası’nı kazanmıştı.

Ayrıca kulüp ile dört Bundesliga şampiyonluğu, dört DFB-Pokal ve 1967’de Kupa Galipleri Kupası zaferleri yaşamıştı.

Bayern Münih tarihinde ilk: Beckenbauer anısına 5 numara emekliye ayrıldı - 5

BAYERN MÜNİH TARİHİNDE İLK

Formaların emekliye ayrılması Alman futbolunda nadir görülen bir uygulamadır ve bu Bayern Münih tarihinde bir ilktir.

Ancak bu onur için 5 numaralı forma seçilmesi son derece anlamlıdır; çünkü Beckenbauer olmadan kulübün geçmişi ve bugünü tamamen farklı olurdu.

Beckenbauer başarılarıyla olduğu kadar, kulübün ruhunu tanımlayan isim olmuş ve ölümünden on bir ay sonra bile Bayern Münih’ten ayrılmaz bir figür olarak kalmıştır.

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