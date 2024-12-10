Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak"
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacakları maç öncesinde Manuel Neuer'in kaburgasında kırık olduğunu açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, Alman kalecinin Ocak 2025'e kadar formasından uzak kalacağını belirtti. İkinci kalecisi Sven Ulreich'ten de yoksun olan Bavyera ekibi, bu akşam kalesini üçüncü kalecisine emanet edecek.
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, kaleci Manuel Neuer’in kaburga kemiğinin kırıldığını ve büyük ihtimalle 2025’e kadar sahalardan uzak kalacağını doğruladı.