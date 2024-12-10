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Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak"

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacakları maç öncesinde Manuel Neuer'in kaburgasında kırık olduğunu açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, Alman kalecinin Ocak 2025'e kadar formasından uzak kalacağını belirtti. İkinci kalecisi Sven Ulreich'ten de yoksun olan Bavyera ekibi, bu akşam kalesini üçüncü kalecisine emanet edecek.

Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak" - 1

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, kaleci Manuel Neuer’in kaburga kemiğinin kırıldığını ve büyük ihtimalle 2025’e kadar sahalardan uzak kalacağını doğruladı.

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Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak" - 2

38 yaşındaki Neuer, Bayern’in cumartesi günü Heidenheim karşısında aldığı Bundesliga galibiyetinde forma giymemişti.

Şimdi ise Mainz ve RB Leipzig maçlarının yanı sıra bu akşam Shakhtar Donetsk ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da kaçıracağı öğrenildi.

Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak" - 3

KARİYERİNDE İLKİ YAŞAMIŞTI

Neuer, Salı günü Bayern’in Bayer Leverkusen’e Almanya Kupası maçında yenildiği karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşadı.

Topu uzaklaştırmak için kalesini terk ettikten sonra Jeremie Frimpong ile çarpışan Neuer, bu pozisyonda kırmızı kart gördü.

Bu, 20 yıllık profesyonel kariyerinde aldığı ilk kırmızı karttı.

Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak" - 4

"BU YIL BİR DAHA OYNAYAMAYACAK"

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kompany, “Kaburga kırığı var, büyük ihtimalle bu yıl bir daha oynayamayacak. Bunun iyileşmesi önemli, Ocak ayından itibaren Neuer'i tekrar sahada görebileceğiz.” dedi.

Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak" - 5

İKİNCİ KALECİ ŞOKU

Bayern ayrıca ikinci kalecisi Sven Ulreich’ten de yoksun durumda.

Bu nedenle üçüncü kaleci Daniel Peretz Shakhtar karşısında Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek.

Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak" - 6

Neuer, Bayern’in uzun süreli sakatlık yaşayan oyuncular listesine eklenen son isim oldu.

Joao Palhinha da kış tatilinden sonrasına kadar sahalara dönemeyecek.

Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak" - 7

Ayrıca bu sakatlık listesinde Serge Gnabry, Harry Kane, Kingsley Coman, Alphonso Davies ve Thomas Müller de yer alıyor.

Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak" - 8
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