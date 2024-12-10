Bayern Münih'e Neuer şoku: "Bu yıl bir daha oynayamayacak"

"BU YIL BİR DAHA OYNAYAMAYACAK"

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kompany, “Kaburga kırığı var, büyük ihtimalle bu yıl bir daha oynayamayacak. Bunun iyileşmesi önemli, Ocak ayından itibaren Neuer'i tekrar sahada görebileceğiz.” dedi.