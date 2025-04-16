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Bayern Münih'ten Süper Lig devine 45 milyon euro'luk transfer

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman ekibinin Güney Koreli stoperle yollarını ayıracağı iddia edilirken, Süper Lig'den Fenerbahçe'nin devreye gireceği öne sürüldü.

Bayern Münih'ten Süper Lig devine 45 milyon euro'luk transfer - 1

Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euro karşılığında transfer olan ve İtalyan ekibiyle yaşadığı şampiyonluk sonrası 50 milyon euro'ya Bayern Münih'in yolunu tutan Kim Min-Jae için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Bayern Münih'ten Süper Lig devine 45 milyon euro'luk transfer - 2

SKY Almanya'nın haberine göre başarılı savunma oyuncusu ile Bayern Münih'in yolları sezon sonunda ayrılacak ve dev kulüp, Min-Jae için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bayern Münih'ten Süper Lig devine 45 milyon euro'luk transfer - 3

Sabah'ın haberinde ise yeni sezonda stoper hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için harekete geçme kararı aldığı belirtildi.

Bayern Münih'ten Süper Lig devine 45 milyon euro'luk transfer - 4

Haberin devamında sarı - lacivertli kulübün, ilerleyen günlerde Bayern'e resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Bayern Münih'ten Süper Lig devine 45 milyon euro'luk transfer - 5

Öte yandan Fenerbahçe'nin Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile yollarını ayıracağı, yeni sezondaki savunma hattını ise Milan Skriniar - Diego Carlos - Kim Min-Jae üçlüsünden oluşturmayı planladığı yazıldı.

Bayern Münih'ten Süper Lig devine 45 milyon euro'luk transfer - 6

Bu sezon Bayern formasıyla 41 resmi maça çıkan ve piyasa değeri 45 milyon euro olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 3 gol kaydetti.

Bayern Münih'ten Süper Lig devine 45 milyon euro'luk transfer - 7
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