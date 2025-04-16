Bayern Münih'ten Süper Lig devine 45 milyon euro'luk transfer
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman ekibinin Güney Koreli stoperle yollarını ayıracağı iddia edilirken, Süper Lig'den Fenerbahçe'nin devreye gireceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euro karşılığında transfer olan ve İtalyan ekibiyle yaşadığı şampiyonluk sonrası 50 milyon euro'ya Bayern Münih'in yolunu tutan Kim Min-Jae için sıcak gelişmeler yaşanıyor.