Bebekken geçirdiği ağır hastalık onu yıldırmadı: Fiziksel engeline rağmen 13 yılda 21 birincilik kazandı
Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki tekstil işçisi Burak Tetik, fiziksel engelini koşu sporuyla aştı. Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle sol bacağı, sağ bacağına göre 3 santim kısa olan Tetik’in, 2012 yılında amatör olarak başladığı ilk koşusunda 100 kişiden 97’nci olması onu yıldırmadı. 13 yılda, katıldığı 5 ve 10 kilometrelik koşularda 21 birincilik elde eden Burak Tetik, “Koşarken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. O kupayı, madalyayı aldıktan sonra hiçbir ağrın, sızın kalmıyor” dedi.
İznik’te yaşayan Gülsüm ve İrfan Tetik çiftinin 3’üncü çocuğu olarak 1995 yılında dünyaya gelen Burak Tetik’e henüz bebekken geçirdiği havale nedeniyle epilepsi teşhisi konuldu.