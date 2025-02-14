Bebekken geçirdiği ağır hastalık onu yıldırmadı: Fiziksel engeline rağmen 13 yılda 21 birincilik kazandı

Eğitim hayatı boyunca, yaşıtları gibi rahat yürüyemeyen ve koşamayan Burak Tetik, her gün gittiği İznik Gölü kenarında sahilde koşanları görünce koşu sporuna merak saldı. Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan ve 2012 yılında, uluslararası bir organizasyon olan İznik Ultra Maratonu ile amatör spor hayatına başlayan Tetik, 100 kişinin katıldığı bu yarışı 97’nci olarak tamamladı. Bu derece onu yıldırmadı, aksine azmini artırdı.