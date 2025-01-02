Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor
Zayıflama sürecinde önemli bir rol oynayan egzersiz, vücudun enerji sağlamasına yardımcı olur. Düzenli egzersiz yapmak, kalori yakımını artırarak, yağ kaybını destekler. İşte daha ince bir vücut için alışkanlık haline getirilmesi gereken 4 egzersiz önerisi:
KARDİYO EGZERSİZLERİ
Kardiyo egzersizleri, kalori yakımını artırarak vücut yağ oranının azalmasına yardımcı olur. Bu tür egzersizler, aerobik kapasiteyi artırır ve yağ oksidasyonunu destekler. Yapılan bilimsel çalışmalar, kardiyo egzersizlerinin vücut kompozisyonunu iyileştirdiğini ortaya koydu.