NTV.COM.TR

Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor

Zayıflama sürecinde önemli bir rol oynayan egzersiz, vücudun enerji sağlamasına yardımcı olur. Düzenli egzersiz yapmak, kalori yakımını artırarak, yağ kaybını destekler. İşte daha ince bir vücut için alışkanlık haline getirilmesi gereken 4 egzersiz önerisi:

Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor - 1

KARDİYO EGZERSİZLERİ

Kardiyo egzersizleri, kalori yakımını artırarak vücut yağ oranının azalmasına yardımcı olur. Bu tür egzersizler, aerobik kapasiteyi artırır ve yağ oksidasyonunu destekler. Yapılan bilimsel çalışmalar, kardiyo egzersizlerinin vücut kompozisyonunu iyileştirdiğini ortaya koydu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor - 2

Kardiyo egzersizleri, kalori açığı yaratarak vücutta yağ kaybını teşvik eder. Yağ yakımı, aerobik egzersizler sırasında vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için depolanmış yağların kullanmasıyla gerçekleşir. 

Aerobik egzersizler (koşu, bisiklet, yüzme vb.) kardiyovasküler sistemin işlevini iyileştirir. Yüksek aerobik kapasite, daha fazla kalori yakılmasını sağlar ve vücudun yağ depolarını daha etkin şekilde kullanmasına olanak tanır.

Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor - 3

KUVVET ANTRENMANLARI

Kuvvet antrenmanları, kas kitlesini artırmanın yanı sıra bazal metabolizma hızını (BMR) da yükseltir. Yani, kas kütlesi arttıkça, vücut daha fazla kalori yakar, bu da daha fazla yağ kaybına yol açar.

Kuvvet egzersizleri, kasların büyümesini ve güçlenmesini sağlar. Kas dokusu, yağ dokusuna göre daha fazla enerji harcar. Kas kütlesi arttıkça, dinlenme sırasında bile daha fazla kalori yakılır. Bu, "afterburn" etkisi olarak bilinen ve egzersiz sonrası kalori yakımının devam etmesini sağlayan bir fenomendir.

Kuvvet antrenmanları, yağsız kas kütlesinin artırılmasına yardımcı olur. Bu süreç, genel vücut şeklini iyileştirirken, aynı zamanda yağ oranının azalmasına da katkıda bulunur. Yapılan bir çalışma, 12 hafta boyunca ağırlık çalışması yapan bireylerin vücut yağ oranında anlamlı bir azalma yaşadığını gösterdi.

Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor - 4

HIIT

Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman (HIIT), kısa süreli yüksek yoğunluklu egzersiz patlamaları ile daha düşük yoğunluklu toparlanma dönemlerinin birleştirildiği bir yöntemdir. HIIT, kardiyo egzersizlerinin etkilerini kısa sürede elde etmenin yanı sıra, kas tonusunu artırır ve metabolizmayı hızlandırır.

HIIT, vücutta yağ yakımını hızlandıran bir egzersiz türüdür. Yapılan araştırmalar, HIIT'in geleneksel aerobik egzersizlere kıyasla daha fazla yağ kaybına yol açtığını ortaya koymuştur.

HIIT egzersizleri sonrası vücutta yüksek bir oksijen tüketimi gerçekleşir. Bu durum, egzersiz sonrası dönemde kalori yakımının artmasına yol açar. EPOC, metabolizmanın hızlanmasını ve yağ yakımının devam etmesini sağlar.

Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor - 5

ESNEME VE GERİLME HAREKETLERİ

Esneme ve fleksibilite egzersizleri, kasların daha uzun, esnek ve güçlü olmasını sağlar ancak bu tür egzersizler, doğrudan kalori yakmak yerine, kasların daha etkin çalışmasını sağlar ve genel vücut duruşunu iyileştirir. Ayrıca, yoga ve pilates gibi egzersizler, kasların tonlanmasına ve vücut denge ve esnekliğinin artmasına yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar, yoga pratiği yapan bireylerin, yapmayanlara göre daha düşük vücut yağ oranına sahip olduğunu kanıtladı.

Pilates, kas güçlendirme ve esneklik sağlama açısından etkilidir. Bu egzersiz türü, karın bölgesindeki kasları çalıştırarak daha düz bir karın ve daha ince bir bel yapısına katkıda bulunur.

Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor - 6

BESLENME VE DİYETİN ZAYIFLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Egzersiz ve beslenme birlikte çalışarak vücut kompozisyonunu değiştirir. Beslenme, vücuda alınan kalorileri kontrol ederek, egzersizin daha etkili olmasını sağlar. Özellikle düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli diyetler, yağ kaybını teşvik eder.

Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor - 7

2012 yılında yapılan bir çalışma, protein alımının artmasının vücut yağını azaltmaya yardımcı olduğunu ve kas kütlesini koruduğunu ortaya koymuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER