Beden incelten 4 egzersiz önerisi: Düzenli yapıldığında iğne ipliğe çeviriyor

KUVVET ANTRENMANLARI

Kuvvet antrenmanları, kas kitlesini artırmanın yanı sıra bazal metabolizma hızını (BMR) da yükseltir. Yani, kas kütlesi arttıkça, vücut daha fazla kalori yakar, bu da daha fazla yağ kaybına yol açar.

Kuvvet egzersizleri, kasların büyümesini ve güçlenmesini sağlar. Kas dokusu, yağ dokusuna göre daha fazla enerji harcar. Kas kütlesi arttıkça, dinlenme sırasında bile daha fazla kalori yakılır. Bu, "afterburn" etkisi olarak bilinen ve egzersiz sonrası kalori yakımının devam etmesini sağlayan bir fenomendir.

Kuvvet antrenmanları, yağsız kas kütlesinin artırılmasına yardımcı olur. Bu süreç, genel vücut şeklini iyileştirirken, aynı zamanda yağ oranının azalmasına da katkıda bulunur. Yapılan bir çalışma, 12 hafta boyunca ağırlık çalışması yapan bireylerin vücut yağ oranında anlamlı bir azalma yaşadığını gösterdi.