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Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi ile şarkıcı Simge Sağın'ın düeti damga vurdu. Kupa töreninde platforma Simge Sağın ile birlikte gelen Arjantinli golcü, Aşkın Olayım'ı ünlü şarkıcıyla birlikte söyledi.

Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 1

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım için Nef Stadı'nda kutlama organizasyonu düzenlendi.

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Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 2

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi ve ünlü şarkıcı Simge Sağın düeti damga vurdu.

Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 3

Günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti. Yıldız futbolcu, attığı gollerden sonra statta çalınan ve adeta kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasını, şarkıcı ile seslendirdi.

Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 4

Sarı-kırmızılı taraftarlar da şarkıya eşlik ederken, statta güzel bir atmosfer oluştu.

Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 5

Simge Sağın, Icardi ve çocukları daha sonra sarılarak objektiflere poz verdi.

Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 6

Simge ve Mauro Icardi ilk buluşmayı ölümsüzleştirmiş oldu.

Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 7

Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu söyleyen şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamıştı.

Sağın, "Aşkın Olayım hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var." ifadelerini kullanmıştı.

Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 8

GOMİS, ALEYNA TİLKİ İLE PLATFORMA GELDİ

Futbolculardan Bafetimbi Gomis, şarkıcı Aleyna Tilki ile platforma geldi.

Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 9

Aleyna Tilki, Nef Stadı'nda Gomis'in attığı gollerden sonra çalınan "O Sen Olsan Bari" parçasını seslendirdi.

Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 10
Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 11
Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu - 12
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