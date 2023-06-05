Beklenen buluşma gerçekleşti: Icardi - Simge düeti geceye damga vurdu

Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu söyleyen şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamıştı.

Sağın, "Aşkın Olayım hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var." ifadelerini kullanmıştı.