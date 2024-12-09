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Bel ağrısına iyi gelecek evde ya da spor salonunda yapılacak egzersizler

Bel ağrısı sık sık yaşanan sağlık sorunlarının başında geliyor. Hem spor yapanlar için hem de spor yapmayanlar için bel ağrısına iyi gelen birçok hareket mevcut. Evde de yapabileceğiniz bel ağrısına iyi gelen bu hareketler uyguladıktan sonra ağrılar hafifleyecek uzun vaade de geçecektir. İşte bel ağrılarına iyi gelen pratik hareketler...

Bel ağrısına iyi gelecek evde ya da spor salonunda yapılacak egzersizler - 1

Belinde ağrı yaşayan kişilerin yaprığı en büyük hatalardan biri bu bölgeyi güçlendirmemeleridir.

Çünkü güçsüz olan herhangi bir bölge ya da kas grubu, sakatlık yaşamaya daha meyilli bir yapıda olur.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Bel ağrısına iyi gelecek evde ya da spor salonunda yapılacak egzersizler - 2

Bu yüzden gün içinde yapılan aktivitelerle sakatlanmaya oldukça açık bir bölge olan belimizin güçlendirilmesi de gayet önemli.

Bu nedenle ağırlıklı veya ağırlıksız olarak bel bölgemizi güçlendirecek hareketlerde bulunmak vücut sağlığımızı korumayı sağlıyor.

Bel ağrısına iyi gelecek evde ya da spor salonunda yapılacak egzersizler - 3

Ağırlıklı veya ağırlıksız olarak bel bölgemizi güçlendirecek hareketlerde bulunmak vücut sağlığımızı korumayı sağlıyor.

Tüm gün hareketsiz kalıp daha sonrasında belimizi zorlayacak hareketler yapmak da sakatlanmaya yol açabilir.

Bel ağrısına iyi gelecek evde ya da spor salonunda yapılacak egzersizler - 4

1. DEADLIFT

4 SET 12 TEKRAR

Bel bölgesini güçlendirmek için harika bir hareket olan deadlifti eğer spor yapıyorsanız programınıza dahil etmeyi unutmayın.

2. BALASANA

15/30 SANİYE

Çocuk pozu olarak da geçen Balasana pozisyonu da diğer hareketlerimiz gibi bir yoga pozisyonudur.

Bel bölgesinin esnemesini sağlayan bu hareketi yaptığınızda nefes temponuzu bozmamanız büyük önem taşıyor.

Bel ağrısına iyi gelecek evde ya da spor salonunda yapılacak egzersizler - 5

3. KOBRA POZU

15/30 SANİYE

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu egzersiz bel bölgenize çok iyi gelen hareketlerden biridir.

Bir yoga pozisyonu olan bu hareketi yaparken nefes alış verişinizi bozmamaya özen gösterin.

4. OMURGA BÜKME

15/30 SANİYE

Beliniz dışında sırtınızı da esneten bu hareket omurga çevresini saran kaslarımızı gevşetiyor.

Bu sayede hem daha esnek bir sırt hem de kolay sakatlanmayan bir bedene ulaşmış oluyorsunuz.

Bel ağrısına iyi gelecek evde ya da spor salonunda yapılacak egzersizler - 6

5. OMURGA BURGU

15/30 SANİYE

Omurgamızı esneten bir başka hareket olan bu egzersizimizde daha esnek bir sırta sahip olmamızı kolaylaştırıyor.

Daha esnek bir sırt ve bel, bize günlük aktivitelerimiz de kolaylık sağlarken sakatlık riskimizi de minimuma indiriyor.

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