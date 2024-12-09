Bel ağrısına iyi gelecek evde ya da spor salonunda yapılacak egzersizler
Bel ağrısı sık sık yaşanan sağlık sorunlarının başında geliyor. Hem spor yapanlar için hem de spor yapmayanlar için bel ağrısına iyi gelen birçok hareket mevcut. Evde de yapabileceğiniz bel ağrısına iyi gelen bu hareketler uyguladıktan sonra ağrılar hafifleyecek uzun vaade de geçecektir. İşte bel ağrılarına iyi gelen pratik hareketler...
Belinde ağrı yaşayan kişilerin yaprığı en büyük hatalardan biri bu bölgeyi güçlendirmemeleridir.
Çünkü güçsüz olan herhangi bir bölge ya da kas grubu, sakatlık yaşamaya daha meyilli bir yapıda olur.