Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarında büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bugün güçlü ekip Belçika karşısında parkeye çıkacak.

A Grubunda oynanan ilk 3 maçın 2'sini kazanan ve sadece Gürcistan'a mağlup olan millilerimiz bugün Belçika karşısında kazanmak istiyor. Peki, Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?