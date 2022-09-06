Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 09:34
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarında büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bugün güçlü ekip Belçika karşısında parkeye çıkacak.
A Grubunda oynanan ilk 3 maçın 2'sini kazanan ve sadece Gürcistan'a mağlup olan millilerimiz bugün Belçika karşısında kazanmak istiyor. Peki, Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 6 Eylül Salı günü Belçika ile karşılaşacak.
Saat 14.30'da başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları 1 Eylül'de başladı. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün Belçika karşısında gruplardaki dördüncü maçına çıkacak.
Türkiye'nin şampiyonadaki tüm maçları NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda üçüncü maçlar oynandı. Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.
A Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup oldu.
Grupta son oynanan üçüncü maçların sonuçları şöyle:
Bulgaristan-Karadağ: 81-91
İspanya-Belçika: 73-83
A, B, C ve D gruplarında bugün oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:
14.30 Belçika-Türkiye
15.00 Hollanda-Polonya
15.15 Estonya-Büyük Britanya
15.30 Bosna Hersek-Fransa
17.15 Karadağ-İspanya
18.00 Yunanistan-Ukrayna
18.15 Macaristan-Litvanya
18.30 Finlandiya-Çekya
20.00 Gürcistan-Bulgaristan
21.30 Almanya-Slovenya
22.00 İtalya-Hırvatistan
22.00 İsrail-Sırbistan
İşte Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası turnuva fikstürü:
1 Eylül Perşembe:
17.15 Türkiye-Karadağ
3 Eylül Cumartesi:
17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya