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Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında bugün Belçika ile parkede karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynanan ilk 3 maçın 2'sini kazanan birini kaybeden millilerimiz bugün Belçika karşısında galibiyet için mücadele edecek. Peki, Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 09:34

Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 1

2022 Şampiyonası grup maçlarında büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bugün güçlü ekip karşısında parkeye çıkacak.

A Grubunda oynanan ilk 3 maçın 2'sini kazanan ve sadece Gürcistan'a mağlup olan millilerimiz bugün karşısında kazanmak istiyor. Peki, Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 2

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 6 Eylül Salı günü Belçika ile karşılaşacak.

Saat 14.30'da başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 3

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NTV'DE!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları 1 Eylül'de başladı. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün Belçika karşısında gruplardaki dördüncü maçına çıkacak.

Türkiye'nin şampiyonadaki tüm maçları NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 4

MİLLİLER SON MAÇI UZATMALARDA KAYBETTİ

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda üçüncü maçlar oynandı. Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 5

A Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup oldu.

Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 6

Grupta son oynanan üçüncü maçların sonuçları şöyle:

Bulgaristan-Karadağ: 81-91

İspanya-Belçika: 73-83

Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 7

A, B, C ve D gruplarında bugün oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:

14.30 Belçika-Türkiye

15.00 Hollanda-Polonya

15.15 Estonya-Büyük Britanya

15.30 Bosna Hersek-Fransa

17.15 Karadağ-İspanya

18.00 Yunanistan-Ukrayna

18.15 Macaristan-Litvanya

18.30 Finlandiya-Çekya

20.00 Gürcistan-Bulgaristan

21.30 Almanya-Slovenya

22.00 İtalya-Hırvatistan

22.00 İsrail-Sırbistan

Belçika-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 8

İşte Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası turnuva fikstürü:

1 Eylül Perşembe:

17.15 Türkiye-Karadağ

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

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