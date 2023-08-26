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Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın milli maç heyecanı

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile karşılaşacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile çeyrek final mücadelesi verecek. Voleybolseverler de maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın milli maç heyecanı - 1

Belçika-Türkiye voleybol maçı sporseverlerin gündeminde ilk sıralarda. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika ile rakip oldu. İşte, Belçika-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...

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Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın milli maç heyecanı - 2

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milliler, Belçika ile 27 Ağustos Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak.

Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın milli maç heyecanı - 3

DİĞER SON 16 TURUNA KALAN ÜLKELER


Şampiyonada 24 takımın mücadele ettiği grup maçlarına Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya (D Grubu) ev sahipliği yaptı.

A Grubu'ndan Sırbistan, Polonya, Ukrayna ve Belçika, B Grubu'ndan İtalya, Bulgaristan, Romanya ve İsviçre, C Grubu'ndan Türkiye, Almanya, İsveç ve Çekya, D Grubu'ndan ise Hollanda, Fransa, Slovakya ve İspanya, son 16 turuna kaldı.

Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın milli maç heyecanı - 4

TURNUVANIN FİNALİ NE ZAMAN?


Organizasyonda son 16 turu maçları ile çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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