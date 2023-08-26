Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın milli maç heyecanı
"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile karşılaşacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile çeyrek final mücadelesi verecek. Voleybolseverler de maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Belçika-Türkiye voleybol maçı sporseverlerin gündeminde ilk sıralarda. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika ile rakip oldu. İşte, Belçika-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...