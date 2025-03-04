Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica–Barcelona maçına geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica, kendi sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Play off turunda Fransız ekibi Monaco'yu eleyen Benfica, grup aşamasını ikinci bitirip son 16'ya direkt katılan Barcelona ile eşleşmişti. Peki, Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Benfica ile Barcelona, rövanş maçı öncesinde avantajlı skor elde etmek adına sahada mücadele edecek. Öte yandan karşılaşmayı Alman hakem F. Zwayer yönetecek. İşte, Benfica-Barcelona maçı hakkında bilgiler...