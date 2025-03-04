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Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica–Barcelona maçına geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica, kendi sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Play off turunda Fransız ekibi Monaco'yu eleyen Benfica, grup aşamasını ikinci bitirip son 16'ya direkt katılan Barcelona ile eşleşmişti. Peki, Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Benfica ile Barcelona, rövanş maçı öncesinde avantajlı skor elde etmek adına sahada mücadele edecek. Öte yandan karşılaşmayı Alman hakem F. Zwayer yönetecek. İşte, Benfica-Barcelona maçı hakkında bilgiler...

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Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BENFİCA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benfica-Barcelona maçı, 5 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Lemos Araujo, Fernandez, Florentino, Aursnes, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis

Barcelona: Szczesny, Araujo, Cubarsi, Balde, Kounde, Casado, Pedri, Raphinhan, Gavi, Yamal, Lewandowski

Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN DİĞER MAÇLARI


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, 5 Mart Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak;

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

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