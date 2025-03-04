Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Benfica ile Barcelona, rövanş maçı öncesinde avantajlı skor elde etmek adına sahada mücadele edecek. Öte yandan karşılaşmayı Alman hakem F. Zwayer yönetecek. İşte, Benfica-Barcelona maçı hakkında bilgiler...