Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica-Barcelona maçına geri sayım başladı. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda karşılaşacak iki takım da sahadan galip gelmek istiyor. Hollandalı hakem Makkelie'nin yöneteceği maça dair ayrıntılar ise futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Benfica-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de yer alması bekleniyor. Müsabaka öncesinde Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 puanla 15. sırada bulunuyor. Barcelona ise 15 puanla Liverpool'un ardında ikinci sırada yer alıyor. İşte, Benfica-Barcelona maçı hakkında bilgiler...