Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için sahada

Benfica-Fenerbahçe mücadelesi için geri sayım başladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica ile gruplarda yer alma mücadelesi verecek. Sahasında oynadığı ilk maçta Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe deplasmanda kazanmak ve adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Jose Mourinho'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
