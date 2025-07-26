Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe galibiyet için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Son olarak Suudi Arabistan'ın güçlü ekibi Al İttihad karşı karşıya gelen Fenerbahçe mücadeleden 4-0 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran ilk maçında 2 gole imza attı. Şimdi gözler Benfica karşısında Fenerbahçe'nin göstereceği performansa çevrildi. Fenerbahçe, Benfica maçıyla birlikte Portekiz'deki hazırlık kampını da tamamlamış olacak. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile mücadele edecek. Süper Lig'de yeni sezona iyi bir şekilde başlamak ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmek isteyen Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Son dönemin formda ekiplerinden Benfica ile mücadele edecek olan Fenerbahçe sahadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?