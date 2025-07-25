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Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 4'te 4 yapmayı hedefliyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile kozlarını paylaşacak. Son olarak Suudi Arabistan'ın güçlü ekibi Al İttihad karşı karşıya gelen Fenerbahçe mücadeleden 4-0 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran ilk maçında 2 gole imza attı. Şimdi gözler Benfica karşısında Fenerbahçe'nin göstereceği performansa çevrildi. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 4'te 4 yapmayı hedefliyor - 1

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile mücadele edecek. Süper Lig'de yeni sezona iyi bir şekilde başlamak ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmek isteyen Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Son dönemin formda ekiplerinden Benfica ile mücadele edecek olan Fenerbahçe sahadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 4'te 4 yapmayı hedefliyor - 2

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe mücadelesi Luz Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 4'te 4 yapmayı hedefliyor - 3

3 HAZIRLIK MAÇINI DA KAZANDI

Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 4'te 4 yapmayı hedefliyor - 4

İSMAİL YÜKSEK TEKNİK HEYETE BAĞLI

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek.

Kamp sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar doğrultusunda kadroda yer alabilecek.

Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 4'te 4 yapmayı hedefliyor - 5

TAKIMDA 2 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 2 oyuncu, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

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