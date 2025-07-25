Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 4'te 4 yapmayı hedefliyor

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile mücadele edecek. Süper Lig'de yeni sezona iyi bir şekilde başlamak ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmek isteyen Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Son dönemin formda ekiplerinden Benfica ile mücadele edecek olan Fenerbahçe sahadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?