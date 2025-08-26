Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica ile gruplarda yer alma mücadelesi verecek. Sahasında oynadığı ilk maçta Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe deplasmanda kazanmak ve Benfica'nın fişini çekmek istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda Benfica'ya karşı oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?