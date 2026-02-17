Benfica-Real Madrid düellosunda ikinci raunt: "İmza attığım gün bana mesaj attı, bu bağ asla sona ermeyecek"

Maç sonu konuşan Mourinho, “Antonio Silva ve Ivanovic'i oyuna aldığımda, 3-2'nin yeterli olup olmayacağını hiç bilmiyordum. Onları oyuna skoru korumak için almıştım ama skorun yeterli olmayacağını ve Real'in bir kişi eksik olduğunu anladığımızda, Nico'yu öne gönderdim. Faul olduğunda, Trubin'e ceza sahasına gitmesini, Dahl'a orta sahada kalmasını söyledim. Luz'da tarihi bir gece oldu.” ifadelerini kullandı.



Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek istediğim artık biraz saygı! Sakin olun, Benfica yine yenilecektir ve beni o zaman öldürürsünüz. Şu an tek isteğim biraz saygı… Son dakikada kazanmak ya da kaybetmek daha önce de başıma gelmişti ama bu durumda kazanıyorsun ama yetmiyor, sonra yetiyor sanıyorsun ama yetmiyor ve değişiklik yapıp risk alman gerekiyor... Son dakikada 3-3 de olabilirdi ve elenebilirdik. Real'i yenmek her zaman önemli bir anlam taşır ama o anda elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık.