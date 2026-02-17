Benfica-Real Madrid düellosunda ikinci raunt: "İmza attığım gün bana mesaj attı, bu bağ asla sona ermeyecek"
Mucizeyi gerçekleştirerek 90+8'de kalecinin attığı golle Arda Güler'li Real Madrid karşısında imkansızı başaran Benfica'da Jose Mourinho ikinci raunt öncesi konuştu.
"KOVULMADAN AYRILAN AZ SAYIDAKİ TEKNİK DİREKTÖRÜM"
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Bu akşam 23.00'da sahaya çıkacak Arda Güler'li Madrid'e yeniden rakip olacak olan Mourinho, "Real Madrid'den kovulmadan ayrılan az sayıdaki teknik direktörden biriyim." ifadelerini kullandı.
"İMZA ATTIĞIM GÜN MESAJ ATTI"
Mourinho sözlerini öyle sürdürdü: "Ayrıldığım gün başkan bana 'Zor olanı başardın, şimdi kolay olana geçiyorsun' dedi. Bundan sonra kazandığım tüm Şampiyonlar Ligi maçları bana mutluluk getirdi.
Florentino Perez ile hala aramız iyi. En son Benfica'ya imza attığım gün bana mesaj attı. 'Yeniden üst seviye bir takımda olmana sevindim' dedi. Ben sonsuza dek bir Madrid taraftarı olacağım. Bu bağ asla sona ermeyecek."
MUCİZE MAÇTA YAŞANANLAR
Geçtiğimiz ocak ayında UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 8. ve son hafta maçında Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.
Estadio da Luz'da oynanan müsabaka, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
ose Mourinho'nun Benfica'sı mucizeyi gerçekleştirdi. 90+8'de kazanılan serbest vuruşta topun başına Aursnes geçti ve kaleci Trubin de Real Madrid kalesinde gol aramak için yerini aldı. Aursnes'in ceza sahası içine yaptığı ortayı kaleci Anatolii Trubin tamamladı ve skor 4-2'ye geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde adını ilk 24'e yazdırmak için 1 gole ihtiyacı olan Benfica, son maçlar öncesi mucize olarak görülen şansını kullandı ve son 24 takım arasına kaldı.
Real Madrid ise 15 puanla ilk 8'in dışında kaldı ve 9. basamakta yer buldu.
"BENİ O ZAMAN ÖLDÜRÜRSÜNÜZ"
Maç sonu konuşan Mourinho, “Antonio Silva ve Ivanovic'i oyuna aldığımda, 3-2'nin yeterli olup olmayacağını hiç bilmiyordum. Onları oyuna skoru korumak için almıştım ama skorun yeterli olmayacağını ve Real'in bir kişi eksik olduğunu anladığımızda, Nico'yu öne gönderdim. Faul olduğunda, Trubin'e ceza sahasına gitmesini, Dahl'a orta sahada kalmasını söyledim. Luz'da tarihi bir gece oldu.” ifadelerini kullandı.
Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tek istediğim artık biraz saygı! Sakin olun, Benfica yine yenilecektir ve beni o zaman öldürürsünüz. Şu an tek isteğim biraz saygı… Son dakikada kazanmak ya da kaybetmek daha önce de başıma gelmişti ama bu durumda kazanıyorsun ama yetmiyor, sonra yetiyor sanıyorsun ama yetmiyor ve değişiklik yapıp risk alman gerekiyor... Son dakikada 3-3 de olabilirdi ve elenebilirdik. Real'i yenmek her zaman önemli bir anlam taşır ama o anda elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık.
Maçın 3-1'e gelmesinin ardından ataklarını sıklaştıran Real Madrid'in sağ kanattan gelişen hücumunda top, Arda Güler ile buluştu. Rakibini çalımlayan milli futbolcu, ceza sahasındaki Kylian Mbappe'yi gördü. Güler'in pasını tek vuruşla tamamlayan Fransız yıldız, farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 79. dakikada yerini Cestero'ya bıraktı.
Arda Güler, oyundan alındığı esnada Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'ya "Hep ben, hep ben" diyerek tepki gösterdi.