Benfica-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele

Avrupa futbolunun kupa beyi Real Madrid, Portekiz'in köklü çınarı Benfica'ya konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan bu randevu, hem tarihi rekabeti hem de milli yıldızımız Arda Güler'i futbolseverlere izleme şansı sunacak. Lizbon'da oynanacak dev mücadele için geri sayım başladı. Peki, Benfica-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?