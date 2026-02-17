Benfica-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele
17.02.2026 15:48
NTV - Haber Merkezi
Avrupa futbolunun kupa beyi Real Madrid, Portekiz'in köklü çınarı Benfica'ya konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan bu randevu, hem tarihi rekabeti hem de milli yıldızımız Arda Güler'i futbolseverlere izleme şansı sunacak. Lizbon'da oynanacak dev mücadele için geri sayım başladı. Peki, Benfica-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu play-off maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid ile oynadığı dört maçın üçünü kazanan Benfica, yine tarih yazmak için sahaya çıkacak. Real Madrid ise zorlu deplasmandan galip ayrılarak saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Benfica-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BENFİCA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında Benfica ile bu akşam Estádio da Luz'da karşı karşıya gelecek.
Saat 23.00'da başlayacak olan mücadele Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD, PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN
Portekiz takımlarıyla oynadığı son 10 Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanan Real Madrid, bu karşılaşmalarda ortalama 2.2 gol attı.
EVİNDE OYNADIĞI SON 2 MAÇI KAZANDI
Evinde oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Benfica, bu turnuvada üst üste üç iç saha galibiyeti aldığı tek seriyi 1994/95'te yakaladı.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barrenechea, Barreiro, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis.
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Hujsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Vinicius, Mbappe.