Benfica zirveye yükseldi: Kerem'den asist Orkun'dan gol
Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Benfica ile Boavista karşı karşıya geldi. Estadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica, 3-0'lık skorla kazandı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu asistle, Orkun Kökçü ise golle galibiyete katkı sağladı. Son dört mücadelesini de kazanan Benfica maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Portekiz Ligi'nde Benfica sahasında ağırladığı Boavista'yı farklı geçti.
Estadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica, 3-0'lık skorla kazandı.