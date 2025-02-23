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Benfica zirveye yükseldi: Kerem'den asist Orkun'dan gol

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Benfica ile Boavista karşı karşıya geldi. Estadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica, 3-0'lık skorla kazandı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu asistle, Orkun Kökçü ise golle galibiyete katkı sağladı. Son dört mücadelesini de kazanan Benfica maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Benfica zirveye yükseldi: Kerem'den asist Orkun'dan gol - 1

Portekiz Ligi'nde Benfica sahasında ağırladığı Boavista'yı farklı geçti.

Estadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica, 3-0'lık skorla kazandı.

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Benfica zirveye yükseldi: Kerem'den asist Orkun'dan gol - 2

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu asistle, Orkun Kökçü ise golle rahat galibiyete katkı sağladı.

Benfica zirveye yükseldi: Kerem'den asist Orkun'dan gol - 3

Son 4 mücadelesini de kazanan Benfica maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Benfica zirveye yükseldi: Kerem'den asist Orkun'dan gol - 4

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Vangelis Pavlidis ve 77. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Benfica zirveye yükseldi: Kerem'den asist Orkun'dan gol - 5

Bu sonuçla ligde üst üste dördüncü kez kazanan Benfica, puanını 53’e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Benfica zirveye yükseldi: Kerem'den asist Orkun'dan gol - 6

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