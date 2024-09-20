Benfica'da gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu: Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz!
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve kariyerine gollerle devam eden milli yıldız Kerem Aktürkoğlu,"Takım arkadaşlarım ve taraftarlar tarafından çok iyi karşılandım. Kendimi rahat hissediyorum. Maçın en başından itibaren sahada her şeyimi veriyorum. Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz." açıklamasında bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Benfica, deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 yenerken, Portekiz takımını galibiyete Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü taşıdı.