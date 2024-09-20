Benfica'da gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu: Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz!

Portekiz basınından Sport TV'ye verdiği maç sonu röportajında kendisini tanıtan ve lakabının "Harry Potter" olduğunu belirten Türk futbolcu "Mutluyum çünkü kazanmayı hak ettik. Tüm takımlar için zor bir atmosfere sahip, zor bir maçtı. Kazanmayı hak ettik, iyi oynadık ve iyi savunma yaptık. Üç puanla başlamak önemlidir. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





