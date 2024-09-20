NTV.COM.TR

Benfica'da gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu: Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz!

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve kariyerine gollerle devam eden milli yıldız Kerem Aktürkoğlu,"Takım arkadaşlarım ve taraftarlar tarafından çok iyi karşılandım. Kendimi rahat hissediyorum. Maçın en başından itibaren sahada her şeyimi veriyorum. Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz." açıklamasında bulundu.

Benfica'da gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu: Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz! - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Benfica, deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 yenerken, Portekiz takımını galibiyete Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü taşıdı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Benfica'da gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu: Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz! - 2

Portekiz basınından Sport TV'ye verdiği maç sonu röportajında kendisini tanıtan ve lakabının "Harry Potter" olduğunu belirten Türk futbolcu "Mutluyum çünkü kazanmayı hak ettik. Tüm takımlar için zor bir atmosfere sahip, zor bir maçtı. Kazanmayı hak ettik, iyi oynadık ve iyi savunma yaptık. Üç puanla başlamak önemlidir. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Benfica'da gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu: Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz! - 3

Benfica'nın geçtiğimiz hafta sonu Santa Clara'ya karşı oynadığı lig maçında da gol atan Kerem, "Takım arkadaşlarım ve taraftarlar tarafından çok iyi karşılandım. Kendimi rahat hissediyorum. Maçın en başından itibaren sahada her şeyimi veriyorum. Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz" dedi.


Benfica'da gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu: Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz! - 4

Milli oyuncu, takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün attığı frikik golü hakkında ise "Harika bir oyuncu ve insan. Serbest vuruşu kullanmaya gittiğinde önceden kutlama yapacağını söylemişti. Onun adına mutluyum." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER