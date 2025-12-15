"Beni özleyeceksiniz" demişti, Icardi için olay iddia! Galatasaray Yönetimi'ne bildirdi
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi de fileleri sarsan isimler arasındaydı.
Son dönemde hakkında birçok ayrılık ve kontrat uzatmama iddiası çıkan Arjantinli yıldız için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
"İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR"
Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre Mauro Icardi, kişisel ve ailevi nedenlerden ötürü İstanbul'dan ayrılarak İtalya'ya gitmek istiyor.
"KARARINI YÖNETİME BİLDİRDİ"
aberin devamında golcü oyuncunun aldığı kararı Galatasaray Yönetimi'ne de bildirdiği kaydedildi.
"MILAN YARIŞTAN ÇEKİLDİ"
Icardi için Milan'ın transfer yarışından çekildiği belirtilirken, aracı bir ismin bu anlaşma için yoğun çaba sarf ettiğine vurgu yapıldı.
"OCAKTA AYRILIK GERÇEKLEŞEBİLİR"
Galatasaray'ın ocak ayında Icardi ile yolları ayırmaya sıcak bakabileceği aktarılırken, Fiorentina ve Genoa'nın takipte olduğu yazıldı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 21 resmi maçta 800 dakika süre alan 32 yaşındaki futbolcu, 8 gol kaydetti.