Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EKSİK OYUNCULAR

Beşiktaş'ta 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart cezasından dolayı Alanyaspor maçında oynayamayacak.



Tayyip Talha, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.



Tecrübeli oyuncunun yerine sakatlığını atlatan Felix Uduokhai'nin oynaması bekleniyor.



Öte yandan siyah-beyazlı takımda uzun süre sahalardan uzak kalacak Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavileri sürüyor.



Siyah-beyazlı futbolcular Rashica ile Immobile'nin maçta forma giyip giymeyeceğine ilişkin son durumun maç saatine doğru belli olacağı ifade ediliyor.