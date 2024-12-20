Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu. Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup olan "Kara Kartal"da bu sonucun ardından futbolcular, taraftardan tepki görmüştü. Alanyaspor karşısında galip gelmek isteyen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.