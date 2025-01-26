Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı: Deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig'deki deplasman galibiyeti hasretini de sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar son olarak deplasmanda 30 Eylül tarihinde Kayserispor'u mağlup etmişti.

Beşiktaş o tarihten bu yana Süper Lig'de çıktığı hiçbir dış saha maçını kazanamadı.