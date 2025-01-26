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Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı: Deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 30 Eylül 2024 tarihinden bu yana ligde deplasman maçlarını kazanamıyor.

Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı: Deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor - 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılarda maçın 79. dakikasında sahneye çıkan Rafa Silva, skoru 1-0'a getirse de golden 6 dakika sonra ev sahibi ekipte Erdal Rakip skora denge sağladı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 32 puanda bulundu. Antalyaspor ise 22 puanla 14. sırada yer aldı. 

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Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı: Deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor - 2

OLE, İLK LİG MAÇINDA

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk lig maçına çıktı.

Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı: Deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor - 3

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig'deki deplasman galibiyeti hasretini de sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar son olarak deplasmanda 30 Eylül tarihinde Kayserispor'u mağlup etmişti.

Beşiktaş o tarihten bu yana Süper Lig'de çıktığı hiçbir dış saha maçını kazanamadı.

Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı: Deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor - 4
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