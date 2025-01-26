Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı: Deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 30 Eylül 2024 tarihinden bu yana ligde deplasman maçlarını kazanamıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılarda maçın 79. dakikasında sahneye çıkan Rafa Silva, skoru 1-0'a getirse de golden 6 dakika sonra ev sahibi ekipte Erdal Rakip skora denge sağladı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 32 puanda bulundu. Antalyaspor ise 22 puanla 14. sırada yer aldı.