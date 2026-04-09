Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 29. hafta
09.04.2026 15:58
AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında mağlup olan Beşiktaş, bu hafta Antalyaspor karşısında kazanmak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında zorlu Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında yarın Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR
Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.
NDİDİ FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.