Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni transferler oynamayacak



Oynanacak erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler forma giyemeyecek.



Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.



Teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yokluğunda Umut Meraş ya da Tayfur Bingöl ikilisinden birini tercih edecek.



Ghezzal ilk 11'e dönebilir



Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son dönemde süre almayan başlayan Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.



Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son dakikasında oyuna giren Ghezzal, verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.





