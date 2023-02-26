Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

13 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi, aynı gün İstanbul'da düzenlenen hain terör saldırısı sebebiyle 14 Şubat Salı gününe ertelenmişti. 6 Şubat sabahı, Türkiye'nin 11 ilini kapsayan deprem felaketine uyanmasıyla bir erteleme daha gelen karşılaşma için yeni tarih 26 Şubat Pazar günü oldu.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak.
Yeni transferler oynamayacak
Oynanacak erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler forma giyemeyecek.
Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yokluğunda Umut Meraş ya da Tayfur Bingöl ikilisinden birini tercih edecek.
Ghezzal ilk 11'e dönebilir
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son dönemde süre almayan başlayan Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son dakikasında oyuna giren Ghezzal, verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.
Beşiktaş'ta Welinton Souza, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu üç oyuncu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak.