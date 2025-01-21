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Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef play-off

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya'nın güçlü ekiplerinden Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. 28. sırada bulunan Beşiktaş, mücadeleyi kazanmak ve play-off maçlarına katılma şansını artırmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef play-off - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde İspanya'nın zorlu ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Bilbao karşılaşmasında çıkacak. Beşiktaşlı futbolcular ise Athletic Bilbao karşısında kazanmak ve yeni hocalarına hoş geldin demek istiyor. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef play-off - 2

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef play-off - 3

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF ŞANSINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef play-off - 4

BİLBAO LİGİN ZİRVESİNDE

Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef play-off - 5

OLE GUNNAR SOLSKJAER İLK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.

Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarındaki kariyerinin 68. maçına Beşiktaş'ın başında çıkacak.

Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef play-off - 6

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM EKSİK

Siyah-beyazlı takımda Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamayacak.

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