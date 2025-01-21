Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef play-off
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya'nın güçlü ekiplerinden Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. 28. sırada bulunan Beşiktaş, mücadeleyi kazanmak ve play-off maçlarına katılma şansını artırmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde İspanya'nın zorlu ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Bilbao karşılaşmasında çıkacak. Beşiktaşlı futbolcular ise Athletic Bilbao karşısında kazanmak ve yeni hocalarına hoş geldin demek istiyor. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?