Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef play-off

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde İspanya'nın zorlu ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Bilbao karşılaşmasında çıkacak. Beşiktaşlı futbolcular ise Athletic Bilbao karşısında kazanmak ve yeni hocalarına hoş geldin demek istiyor. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?