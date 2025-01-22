Beşiktaş, Athletic'i konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde tur umudunu sürdürmenin peşinde.
Siyah beyazlılar 7. hafta maçında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.