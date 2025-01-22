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Beşiktaş, Athletic'i konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Beşiktaş, Athletic'i konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 1

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde tur umudunu sürdürmenin peşinde.

Siyah beyazlılar 7. hafta maçında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

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Beşiktaş, Athletic'i konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 2

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Beşiktaş'ta UEFA listesinde olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Athletic'i konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 3

İLK 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan Topçu, Udokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muci, Immobile 

Athletic Bilbao: Agirrezzabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Prodos, Jauerguizar, Nico Williams, Gomez, Berenguer, Guruzeta

Beşiktaş, Athletic'i konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 4

Beşiktaş 7. haftaya 6 puanla 28. sırada girdi.

İspanyol ekibiyse 6 maçta 16 puan topladı ve 2. basamakta.

Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı Athletic Bilbao'da 20 maçta 8 gol 2 asistle oynayan Oihan Sanchet sakatlığı nedeniyle yok.

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