Beşiktaş Athletic'in yenilmezlik serisine son verdi: 4 gollü galibiyet
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sezon turnuvada çıktığı 6 maçta da namağlup olan İspanyol temsilcisinin yenilmezlik serisine son verdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar 17. dakikada Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Kounk ekip 45. dakikada Gomez'in golüyle eşitliği sağlarken, Rashica 60. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Rafa Silva farkı 2'ye çıkarırken, 90+2. dakikada Joao Mario penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru belirledi.