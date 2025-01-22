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Beşiktaş Athletic'in yenilmezlik serisine son verdi: 4 gollü galibiyet

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sezon turnuvada çıktığı 6 maçta da namağlup olan İspanyol temsilcisinin yenilmezlik serisine son verdi.

Beşiktaş Athletic'in yenilmezlik serisine son verdi: 4 gollü galibiyet - 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar 17. dakikada Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti. 

Kounk ekip 45. dakikada Gomez'in golüyle eşitliği sağlarken, Rashica 60. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi. 

Karşılaşmanın 78. dakikasında Rafa Silva farkı 2'ye çıkarırken, 90+2. dakikada Joao Mario penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru belirledi. 

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Beşiktaş Athletic'in yenilmezlik serisine son verdi: 4 gollü galibiyet - 2

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 9 puana yükselirken, Playoff umutlarını son haftaya taşıdı.

Athletic Bilbao ise 16 puanla 2. sırada bulundu. 

Beşiktaş Athletic'in yenilmezlik serisine son verdi: 4 gollü galibiyet - 3

YANGIN FACİASI İÇİN SESSİZLİK

Siyah-beyazlı taraftarlar, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için 1 dakika boyunca sessizliğe büründü.

Siyah-beyazlı oyuncular, sahaya "Başımız Sağolsun" pankartı ve üzerinde "#Yastayız" yazan siyah tişörtlerle çıktı.

Öte yandan konuk ekibin taraftarları deplasman tribününde kendilerine ayrılan kısımdan Beşiktaşlı oyuncuları ayakta alkışladı. 

Beşiktaş Athletic'in yenilmezlik serisine son verdi: 4 gollü galibiyet - 4

OLE İLK MAÇINDA

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında çıktığı ilk maçını kazandı.

Beşiktaş Athletic'in yenilmezlik serisine son verdi: 4 gollü galibiyet - 5

İLK MAĞLUBİYETİNİ BEŞİKTAŞ'TAN ALDI

Öte yandan Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 6 maçta mağlubiyet yaşamayan Athletic Bilbao'nun yenilmezlik serisini de Beşiktaş sonlandırdı.

Beşiktaş Athletic'in yenilmezlik serisine son verdi: 4 gollü galibiyet - 6
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