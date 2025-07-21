Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri…
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezona başlayan siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan başlayacak. Beşiktaş’ın ilk rakibi Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk olurken turu geçmesi durumunda 3. ön eleme turundaki rakipleri ise kura çekimiyle belli oluyor. beşiktaş elenmesi durumunda ise yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek. Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde düzenleniyor. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kura çekiminin canlı ekranlara geleceği kanal…
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için heyecan başladı. İsviçre’nin Nyon şehrinde Avrupa kupalarındaki eleme eşleşmeleri belli oluyor. Avrupa Ligi’nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi de bugün gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde lig etabını geçemeyen siyah-beyazlılar, üç eleme geçmesi durumunda adını Avrupa Ligi’ne yazdıracak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi programı belli olurken gözler kuranın canlı yayınlanacağı kanala çevrildi. Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk eşleşmesini geçmesi durumunda Rangers, Panathinaikos, Servette, Viktoria Plze gibi önemli takımlarla eşleşme ihtimali bulunuyor. Peki Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler? Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…