Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde kazandı: Semih Kılıçsoy'dan siftah!

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö karşısına çıktı.

Karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetti.

Grup aşamasında daha önce Ajax ve Frankfurt'a kaybeden Beşiktaş, Lyon'un ardından Malmö'yü de mağlup ederek Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı.

Milli yıldız Semih Kılıçsoy'un bu sezon siftah yaptığı maçı siyah beyazlılar 2-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı.

Beşiktaş'ın diğer golü ise Muçi'den geldi.