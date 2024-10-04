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Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'u İstanbul'da ağırladı. Siyah beyazlılar 4-0'lık Ajax mağlubiyeti sonrası Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Mücadelede 3-1'lik konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 1

Avrupa Ligi'ne farklı Ajax yenilgisiyle başlayan siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton görev aldı.

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Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

17' Eintracht Frankfurt penaltı kazandı.

19' Omar Marmoush ile konuk ekip penaltı golü sonrası öne geçti: 1-0

22' Ebimbe'nin kaydettiği golle skor 2-0'a geldi

27' Beşiktaş'ta Ciro Immobile penaltıdan faydalanamadı

45+4 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

63' Semih ve Onur oyuna girdi, Rashica ile Svensson kenara geldi

77' Salih ve Mario oyuna dahill olurken, Ndour ve Gedson oyundan alındı

82' Knauff'un golüyle konuk ekip farkı 3'e çıkardı

90+3' Masuaku skoru 3-1'e getirdi

90+5 Mücadele sona erdi

Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 3

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'deki Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario ve Emirhan Topçu'yu yedeğe çekti, kaleci Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Eintracht Frankfurt maçının başlangıç kadrosunda Ersin, Svensson ve Masuaku'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 4

HASTALIĞINI ATLATAN SVENSSON, İLK 11'DE

Beşiktaş'ta iyileşen Jonas Svensson, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Norveçli futbolcu, hastalığı nedeniyle son oynadıkları Kayserispor müsabakasının kadrosuna alınmamıştı. Aynı maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gedson Fernandes ise iyileşti ve başlangıç kadrosunda yer aldı.

Arthur Masuaku da sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyememişti.

Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 5

ERSİN BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Son olarak siyah-beyazlıların geçen sezonun 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi.

Eintracht Frankfurt taraftarları konuk takım tribününün tamamını doldurdu.

Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 6

Beşiktaş'ta tedavileri süren Al Musrati ve Necip dışında eksik yoktu.

Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 7

Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları 23 ve 24 Ekim'de oynanacak.

Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 8

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Rashica, Muci, Immobile.

Eintracht Frankfurt: Kauã, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović

Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 9

DİĞER KARELER

Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 10
Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 11
Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 12
Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 13
Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 14
Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 15
Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol! - 16
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