Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol!

ERSİN BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Son olarak siyah-beyazlıların geçen sezonun 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi.

Eintracht Frankfurt taraftarları konuk takım tribününün tamamını doldurdu.