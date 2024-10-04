Beşiktaş, Avrupa'da mağlup oldu: Dolmabahçe'de 4 gol!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'u İstanbul'da ağırladı. Siyah beyazlılar 4-0'lık Ajax mağlubiyeti sonrası Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Mücadelede 3-1'lik konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Avrupa Ligi'ne farklı Ajax yenilgisiyle başlayan siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton görev aldı.