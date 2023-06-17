Beşiktaş, Barcelona'dan 4 futbolcu istedi

Haberde adı geçen ilk oyuncunun Samuel Umtiti olduğu ileri sürüldü. 29 yaşındaki stoper, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Lecce'de başarılı bir sezon geçirdi. Umtiti Barcelona'dan ayrılacak ancak Lecce'ye geri dönmeyecek. Fransız futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve bazı İtalyan takımları da talip.





