Beşiktaş, Barcelona'dan 4 futbolcu istedi
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Barcelona'nın elden çıkaracağı futbolcularla ilgili olarak Katalan kulübünün yetkilileriyle görüştü. Görüşmede 4 futbolcunun ismi gündeme geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Barcelona'dan ayrılması muhtemel oyuncuların durumuyla ilgili girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Barcelonalı idarecilerle bir araya gelen siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; bu görüşmede Katalan takımından ayrılacak oyuncuların transfer durumu görüşüldü.