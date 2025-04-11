Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 30 haftada 48 puan toplayan Beşiktaş, ligin 4. sırasında yer alıyor. Beşiktaş, Başakşehir karşısına 7 futbolcusundan mahrum çıkacak. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, Avrupa Kupaları iddiasını sürdürebilmek için Başakşehir'i yenmek ve 3. sırada yer alan Samsunspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?