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Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 30 haftada 48 puan toplayan Beşiktaş, ligin 4. sırasında yer alıyor. Beşiktaş, Başakşehir karşısına 7 futbolcusundan mahrum çıkacak. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi - 1

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, Avrupa Kupaları iddiasını sürdürebilmek için Başakşehir'i yenmek ve 3. sırada yer alan Samsunspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi - 2

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi - 3

AVRUPA KUPALARI İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.

Üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren bir maçı eksik Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi - 4

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMASI SIKINTIDA

Beşiktaş, yarın oynanacak maça savunmada ciddi sıkıntılarla çıkacak.

Kadrosunda stoper olarak görev yapabilen 5 oyuncusu bulunan siyah-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir karşısında sadece Gabriel Paulista forma giyebilecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle savunma oyuncuları Necip Uysal, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ile kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Savunmada yaşanan soruna nasıl çözüm üreteceği merakla beklenen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in seçenekleri arasında üçlü savunma opsiyonu da yer alıyor.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısında olduğu gibi Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Arthur Masuaku'dan oluşan üçlü savunma hattıyla RAMS Başakşehir maçına çıkma ihtimali olan Norveçli teknik adamın, defansif özellikleri yüksek oyuncularından birini stoperde kullanıp yine dörtlü savunmayla çıkması da olası gözüküyor.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi - 5

BEŞİKTAŞ'TA 7 İSİM EKSİK

Beşiktaş'ta yarın toplam 7 futbolcu görev alamayacak.

Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.

Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da yarın forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.

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