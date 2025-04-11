Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMASI SIKINTIDA

Beşiktaş, yarın oynanacak maça savunmada ciddi sıkıntılarla çıkacak.



Kadrosunda stoper olarak görev yapabilen 5 oyuncusu bulunan siyah-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir karşısında sadece Gabriel Paulista forma giyebilecek.



Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle savunma oyuncuları Necip Uysal, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ile kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.



Savunmada yaşanan soruna nasıl çözüm üreteceği merakla beklenen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in seçenekleri arasında üçlü savunma opsiyonu da yer alıyor.



Kasımpaşa maçının ikinci yarısında olduğu gibi Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Arthur Masuaku'dan oluşan üçlü savunma hattıyla RAMS Başakşehir maçına çıkma ihtimali olan Norveçli teknik adamın, defansif özellikleri yüksek oyuncularından birini stoperde kullanıp yine dörtlü savunmayla çıkması da olası gözüküyor.