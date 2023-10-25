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Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın 5 projesi

Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat'ın 5 projesi ortaya çıktı.

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın 5 projesi - 1

Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat'ın, genel kuruldan oy alabilmek için 5 projeyle kolları sıvadığı öğrenildi.

Arat'ın kısa ve uzun vadeli projeler üzerinde çalışmalar yaptığı öne sürüldü. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Arat'ın ilk etapta beş projeyle genel kuruldan oy isteyeceği öğrenildi.

Hasan Arat'ın projeleri:

1- Futbol aklında büyük değişim planlıyor. Sportif direktörlük görevi yeniden devreye girecek. Bu pozisyona bağlı, Türkiye'nin en geniş ‘Scout' ekibi oluşturulacak.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın 5 projesi - 2

2- Yaşanan kalite sıkıntısını gidermek adına devre arasında iki yıldız transferi için görüşmeler yapılıyor. Transferler takımın en çok ihtiyacı olan bölgeye yapılacak.


Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın 5 projesi - 3

3- Teknik adam olarak camiayı tanıyan, aynı zamanda kimsenin hayır diyemeyeceği bir isim göreve getirilecek. Bu ismin şimdilik gizli tutulması tercih ediliyor.


Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın 5 projesi - 4

4- Yeni sponsorluk gelirlerine büyük önem veriliyor. Arat, kısa vadede hemen çok güçlü bir sponsorla anlaşacak. Bir firmayla ön protokol yapıldığı bildiriliyor.


Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın 5 projesi - 5

5- Basketbol ve voleybola ciddi bir yatırım orta vadeli projeler arasında. Gelecek sezona dair sponsorluklar aranıyor. Güçlü kadrolar oluşturmanın sözü verilecek.

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın 5 projesi - 6

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arat, Türk spor yöneticisi, iş adamı ve eski profesyonel basketbolcudur. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapma adaylığının lideriydi.

Arat, 1976-1987 yılları arasında Beşiktaş basketbol takımında forma giydi. Bu süreçte Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı.

Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

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