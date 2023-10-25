Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın 5 projesi
Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat'ın 5 projesi ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat'ın, genel kuruldan oy alabilmek için 5 projeyle kolları sıvadığı öğrenildi.
Arat'ın kısa ve uzun vadeli projeler üzerinde çalışmalar yaptığı öne sürüldü. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Arat'ın ilk etapta beş projeyle genel kuruldan oy isteyeceği öğrenildi.
Hasan Arat'ın projeleri:
1- Futbol aklında büyük değişim planlıyor. Sportif direktörlük görevi yeniden devreye girecek. Bu pozisyona bağlı, Türkiye'nin en geniş ‘Scout' ekibi oluşturulacak.