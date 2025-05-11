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Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? Oy sayımı saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş’ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleyeceği olağan seçimli genel kurul 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor. Beşiktaş’ta seçime mevcut başkan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy iki aday giriyor. Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarışacak. Peki Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, oy sayımı saat kaçta? İşte, seçime ilişkin son gelişmeler…

Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? - 1

Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesinde Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Mehmet Sarımermer gibi önemli isimler bulunuyor. Gürkan Aksoy’un listesinde ise Levent Önkol, Işık Dumrul, Safiye Taylan gibi isimler dikkat çekti. Genel Kurulda oy verme işlemleri sabah saatlerinde başladı. Üyeler 30 sandıkta oy kullanabilecek. Beşiktaş başkanlık seçiminin yanı sıra kongrede denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de düzenlenecek. Peki Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? şte, seçim sonuçlarına ilişkin detaylar…

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Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? - 2

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Beşiktaş’ta başkan olmak için
mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy yarışacak.

Seçimlerde 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 30 sandıkta oy verme işlemleri başladı.
Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak ve Beşiktaş’ın yeni başkanı belli olacak. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? - 3

SERDAL ADALI YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? - 4

GÜRKAN AKSOY YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

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