Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? Oy sayımı saat kaçta başlayacak?
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleyeceği olağan seçimli genel kurul 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor. Beşiktaş’ta seçime mevcut başkan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy iki aday giriyor. Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarışacak. Peki Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, oy sayımı saat kaçta? İşte, seçime ilişkin son gelişmeler…
Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesinde Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Mehmet Sarımermer gibi önemli isimler bulunuyor. Gürkan Aksoy’un listesinde ise Levent Önkol, Işık Dumrul, Safiye Taylan gibi isimler dikkat çekti. Genel Kurulda oy verme işlemleri sabah saatlerinde başladı. Üyeler 30 sandıkta oy kullanabilecek. Beşiktaş başkanlık seçiminin yanı sıra kongrede denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de düzenlenecek. Peki Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? şte, seçim sonuçlarına ilişkin detaylar…