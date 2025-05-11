Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanlık seçimini kim kazandı? Oy sayımı saat kaçta başlayacak?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Beşiktaş’ta başkan olmak için

mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy yarışacak.



Seçimlerde 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 30 sandıkta oy verme işlemleri başladı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak ve Beşiktaş’ın yeni başkanı belli olacak. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.



