Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması: Beşiktaş'a imza atacak mı?

Milliyet'e konuşan Adalı, "Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur. Şunu da söylemek isterim; Serdar hoca da bu kulübün evladı. Egosu yok. Ne zaman görev verilse, aşkla, şevkle yapıyor. Onun kariyer planlamasını da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.





