Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması: Beşiktaş'a imza atacak mı?
Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Sergen Yalçın'ın son durumu hakkında konuştu. Yalçın'la görüşme yapacaklarını ifade eden Adalı, "Sergen Yalçın, yurt dışında, tatile gitmiş. Döndüğünde konuşacağız. Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör konusuna açıklık getirdi.
Adalı, "Çözmemiz gereken ilk sorun kurumlaşmaya futboldan başlamak. Sergen hoca, yurt dışında, tatile gitmiş. Döndüğünde konuşacağız." dedi.