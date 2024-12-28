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Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçmen için sandık başına gidecek. Siyah-beyazlıların gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışacak. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? - 1

Beşiktaş Kulübü, gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek. Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kongrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışacak.

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Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? - 2

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?


Beşiktaş’ın yeni başkanı yapılacak Olağanüstü Genel Kurul ile belli oluyor.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak seçim saat 29 Aralık Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.

Genel kurul programı, toplantı başkanlık divanı seçimiyle başlarken, başkan adaylarının programlarını takdimiyle devam edecek.

Ardından ise Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi gerçekleştirilecek.

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? - 3

YÜCEL İLK KEZ ADAY


Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek.

Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.


Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? - 4

ADALI'NIN 4. SEÇİMİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak

Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

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