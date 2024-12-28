Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçmen için sandık başına gidecek. Siyah-beyazlıların gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışacak. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş Kulübü, gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek. Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kongrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışacak.