Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?



Beşiktaş’ın yeni başkanı yapılacak Olağanüstü Genel Kurul ile belli oluyor.



Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak seçim saat 29 Aralık Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.



Genel kurul programı, toplantı başkanlık divanı seçimiyle başlarken, başkan adaylarının programlarını takdimiyle devam edecek.



Ardından ise Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi gerçekleştirilecek.