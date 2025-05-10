Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listelerinde kimler var?
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı ile birlikte seçim yarışına girecek olan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Futbolseverler ise seçim tarihini ve yeni başkanın ne zaman seçileceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un Beşiktaş başkanlık seçimi öncesinde yönetim kurulu listesi belli oldu. Yapılacak olağan seçimli genel kurulunun ardından Beşiktaş'ta iki başkan adayından biri yeni başkan olacak. İşte, Beşiktaş'ta başkanlık seçim tarihi.