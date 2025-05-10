Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listelerinde kimler var?

27 BİN 588 ÜYE OY KULLANACAK

Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak.



Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.



Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle: