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Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listelerinde kimler var?

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı ile birlikte seçim yarışına girecek olan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Futbolseverler ise seçim tarihini ve yeni başkanın ne zaman seçileceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listelerinde kimler var? - 1

Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un Beşiktaş başkanlık seçimi öncesinde yönetim kurulu listesi belli oldu. Yapılacak olağan seçimli genel kurulunun ardından Beşiktaş'ta iki başkan adayından biri yeni başkan olacak. İşte, Beşiktaş'ta başkanlık seçim tarihi.

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Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listelerinde kimler var? - 2

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı 11 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listelerinde kimler var? - 3

27 BİN 588 ÜYE OY KULLANACAK

Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.

Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listelerinde kimler var? - 4

SERDAL ADALI YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listelerinde kimler var? - 5

GÜRKAN AKSOY YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

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