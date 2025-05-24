Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 37. hafta

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde bu sezon son kez Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligin bitmesine sayılı günler kala Avrupa Kupalarına gitmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?