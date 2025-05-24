Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 37. hafta
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan maçlarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 59 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Samsunspor ile arasında 1 puan fark olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenmek ve ligin son haftalarında 3. sıraya yükselmenin peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde bu sezon son kez Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligin bitmesine sayılı günler kala Avrupa Kupalarına gitmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?