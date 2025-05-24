NTV.COM.TR

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 37. hafta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan maçlarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 59 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Samsunspor ile arasında 1 puan fark olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenmek ve ligin son haftalarında 3. sıraya yükselmenin peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 37. hafta - 1

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde bu sezon son kez Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligin bitmesine sayılı günler kala Avrupa Kupalarına gitmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 37. hafta - 2

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 37. hafta - 3

TARAFTARINA 3 PUANLA VEDA ETMEK İSTİYOR

Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 37. hafta - 4

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara katılan Emirhan Topçu'nun Rizespor müsabakasının maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ile uzun süredir sahalardan uzak Bakhtiyor Zaynutdinov'un dışında eksik bulunmuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER