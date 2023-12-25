Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya geldi.
Geçen hafta Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, Hatayspor'u 38. dakikada Semih Kılıçsoy, 53. dakikada Omar Colley'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Hatayspor'un tek golünü ise Armin Hodzic kaydetti.
35. dakikada Salih Uçan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.