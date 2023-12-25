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Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 1

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, Hatayspor'u 38. dakikada Semih Kılıçsoy, 53. dakikada Omar Colley'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Hatayspor'un tek golünü ise Armin Hodzic kaydetti.

35. dakikada Salih Uçan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 2

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 29'a yükseltirken, Atakaş Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, 3 maç aranın ardından ligde kazandı.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 3

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Onur Bulut'un pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın vuruşunda, top soldan dışarıya çıktı.

2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Erce, meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.

13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.

22. dakikada Hatayspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda top önce defansa sonra direğe çarpıp auta gitti.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 4

34. dakikada rakip kalenin önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Salih Uçan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

38. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in kale önüne ortasına hareketlenen Semih, altıpasta ayağıyla dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 5

53. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasına atılan uzun topa hareketlenen Rashica'nın şutunda Kerim Alıcı'ya çarpan top kornere çıktı. Soldan köşe vuruşunu kullanan Hadziahmetovic'in ortasına kale önünde yükselen Colley, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

80. dakikada Hatayspor, Hodzic'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Amartey'in ters vuruşunda siyah-beyazlıların kalesine yönelen topa dokunan Hodzic, fileleri havalandırdı: 1-2

90+5'te ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ghoulam'un şutunda sola uzanan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

Konuk ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 6

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, geçen hafta Corendon Alanyaspor ile yaptığı maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Ligde 3 haftadır kazanamayan ve 26 puan toplayan Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen kadrodaki Cenk Tosun yedeğe çekildi, sakatlanan Alex-Oxlade Chamberlain ise forma giyemedi.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 7

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen altyapı antrenörü Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Bakhtiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica'ya şans verdi.

Beşiktaş sahaya, Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica, Muleka ve Semih Kılıçsoy ile çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Rebic, Cenk Tosun, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl ve Serkan Emrecan Terzi forma bekledi.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 8

İstanbul ekibinde tedavileri süren Chamberlain, Umut Meraş, Necip Uysal ve Emrecan Uzunhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Gedson Fernandes, kente gelse de kadroda yer bulamadı.

Tayyip Talha Sanuç ve Gökhan İnler ile kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Jean Onana da kente getirilmedi.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 9

HATAYSPOR'DA 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan ve sonraki 4 maçı ikişer beraberlik ve yenilgiyle tamamlayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Lamkel Ze kadroya dahil edilmedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Kadroda yer almayan Engin Can Aksoy ve yedek kulübesinde bekleyen Aburjania'nın yerine Demirel, Ömer Faruk Beyaz ile Matondo'yu sahaya sürdü.

Hatay ekibi, karşılaşmaya Erce Kardeşler, Rivas, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg ve Dadashov ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Ghoulam, Hodzic, Rayane, Cengiz Demir, Aburjania, Oğuzhan Matur, Fernandes ve Burak Bekaroğlu yer aldı.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 10

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.

Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 11
Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - 12
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