Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

HATAYSPOR'DA 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan ve sonraki 4 maçı ikişer beraberlik ve yenilgiyle tamamlayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Lamkel Ze kadroya dahil edilmedi.



Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Kadroda yer almayan Engin Can Aksoy ve yedek kulübesinde bekleyen Aburjania'nın yerine Demirel, Ömer Faruk Beyaz ile Matondo'yu sahaya sürdü.



Hatay ekibi, karşılaşmaya Erce Kardeşler, Rivas, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg ve Dadashov ilk 11'i ile başladı.



Yedek kulübesinde ise Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Ghoulam, Hodzic, Rayane, Cengiz Demir, Aburjania, Oğuzhan Matur, Fernandes ve Burak Bekaroğlu yer aldı.