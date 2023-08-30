Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi grupları için sahada
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı deplasmanda attığı son dakika golüyle kazanan 3-2 kazanan Beşiktaş, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçirdi. Peki, Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş yarın akşam sahasında Dinamo Kiev ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Beşiktaş, sahasında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?