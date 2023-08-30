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Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi grupları için sahada

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı deplasmanda attığı son dakika golüyle kazanan 3-2 kazanan Beşiktaş, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçirdi. Peki, Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi grupları için sahada - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş yarın akşam sahasında Dinamo Kiev ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Beşiktaş, sahasında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi grupları için sahada - 2

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip yarınki mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi grupları için sahada - 3

BEŞİKTAŞ-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek.

Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi grupları için sahada - 4

GHEZZAL VE SEMİH OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Play-off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada da forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi grupları için sahada - 5

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

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