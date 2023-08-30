Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi grupları için sahada

GHEZZAL VE SEMİH OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.



Play-off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada da forma giyememişti.



BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK



Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.



Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.