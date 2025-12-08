Beşiktaş, Dolmabahçe'de 2 puan bıraktı, sakatlık ve protesto
08.12.2025 16:08
Son Güncelleme: 08.12.2025 22:04
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Taraftar futbolcuları ıslıklarken bir de sakatlık yaşandı.
“YÖNETİM İSTİFA” SESLERİ
Beşiktaş evindeki galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıktı. 29 Eylül'deki Kocaelispor maçından beri Dolmabahçe'de çıktığı 3 maçta kazanamayan siyah beyazlılar, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.
Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz Ünder oyundan çıkmak zorunda kaldı. İkinci yarıda ise sakatlık yaşayan Jota Silva sahaya çıkmadı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimi istifaya davet etti.
Bu skorla Beşiktaş ile zirvedeki Galatasaray'ın arasındaki puanı farkı 11'e çıktı.
MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2 - 2 Gaziantep FK
YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadeleye göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı takımın 53 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, sol bekte David Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'a formayı teslim etti.
Tecrübeli teknik adam, El Bilal Toure'yi ise santrfor bölgesinde görevlendirdi.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
1' Maç başladı
6' Konuk Gaziantep FK, Mohamed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti
21' Beşiktaş Cengiz Ünder sakatlandı, yerine Rashica oyuna dahil oldu
31' Siyah beyazlılarda Orkun Kökçü sarı kart gördü.
35' Bilal Toure'nin golüyle Beşiktaş beraberliği yakaladı.
45' İlk yarı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ DEVRE
46' Sakatlık yaşayan Jota Silva oyuna devam edemedi. Tammy Abraham oyuna dahil oldu.
66' Mohamed Bayo hem takımının hem kendisinin ikinci golünü attı: 2-1
Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK'nın ikinci golünden sonra siyah-beyazlı futbolcuları ıslıkladı.
70' Abrahım golüyle maça yeniden beraberlik geldi: 2-2
80' Beşiktaş'ta Emirhan sarı kart gördü.
85' Abraham'a da sarı kart çıktı.
90+6 Maç sona erdi.
RIDVAN YILMAZ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan sol bek Rıdvan Yılmaz, ilk 11'deki yerine döndü.
Ligde geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde görev yapamayan 24 yaşındaki sol bekin yerine David Jurasek forma giymişti.
Rıdvan Yılmaz, bir maç aranın ardından Gaziantep FK karşısında sahadaki yerini aldı.
İZİNLİ OLAN FELİX UDUOKHAİ, KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ta izinli olan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.
Babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Felix Uduokhai, kırmızı-siyahlı takıma karşı görev yapamadı.
Uduokhai, dünkü antrenmana da katılmamıştı.
İLK 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal Toure.
Gaziantep FK:
Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.