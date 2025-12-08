Beşiktaş, Dolmabahçe'de 2 puan bıraktı, sakatlık ve protesto

Beşiktaş evindeki galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıktı. 29 Eylül'deki Kocaelispor maçından beri Dolmabahçe'de çıktığı 3 maçta kazanamayan siyah beyazlılar, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı.



Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.



Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz Ünder oyundan çıkmak zorunda kaldı. İkinci yarıda ise sakatlık yaşayan Jota Silva sahaya çıkmadı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimi istifaya davet etti.



Bu skorla Beşiktaş ile zirvedeki Galatasaray'ın arasındaki puanı farkı 11'e çıktı.



MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2 - 2 Gaziantep FK