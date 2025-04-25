Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BEŞİKTAŞ 5-1 HATAYSPOR
1' Maç başladı.
5' Hatayspor gole çok yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Joelson'un sağına çekerek yaptığı vuruş direk dibinden auta gitti.
14' DİREK! Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta ceza yayına yakın bir bölgede topla buluşan Gedson Fernandes'in şutu direkten döndü.
19' DİREK! Hatayspor'da sağ kanattan topla hareketlenen Boutobba'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş direkten döndü.
20' GOL! Hatayspor 1-0 öne geçti! Boutobba'nın sağ kanattan getirip içeriye bıraktığı topu Abdulkadir Parmak tamamladı ve Hatayspor üstünlüğü yakaladı.
35' PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahasına giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
36' GOL! Beşiktaş eşitliği yakaladı! Topun başına geçen Ciro Immobile, penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
50' PENALTI! Beşiktaş, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
52' GOL! Topun başına geçen Ciro Immobile, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve takımını üstünlüğe taşıdı.
53' GOL! Beşiktaş üst üste gollerle farkı 2'ye çıkardı. Emrecan Terzi'nin pasıyla ceza sahasına giren Rafa Silva, köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı ve skoru 3-1'e getirdi.
59' GOL! IMMOBILE'DEN HAT-TRICK! Sağ kanattan gelişen atakta Rashica'nın yerden sert ortasını tek vuruşla tamamlayan Ciro Immobile, skoru 4-1'e getirdi.
78' GOL! Beşiktaş farka koşuyor! Savunma arkasına sarkan Rafa Silva'nın içeriye çevirdiği topu Arroyo tamamladı ve skor 5-1'e geldi.