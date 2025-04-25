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Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlılar rakibini 5 golle mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı. Hatayspor ise Süper Lig'e veda etti.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 1

Beşiktaş ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 2

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Rafa Silva, 36 (P), 52 (P) ve 59. dakikalarda Ciro Immobile ve 78. dakikada Keny Arroyo kaydetti. Hatayspor'un tek sayısı ise 20. dakikada Abdulkadir Parmak'tan geldi.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 3

Bu skorun ardından 3 maç aradan sonra kazanan ve puanını 52'ye yükselten Beşiktaş, 3. sırada yer aldı. Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanla 18. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 4

Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Hatayspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 5

Hatayspor, bu skorla birlikte Süper Lig'den düşen 2. takım oldu.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 6

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

BEŞİKTAŞ 5-1 HATAYSPOR

1' Maç başladı.

5' Hatayspor gole çok yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Joelson'un sağına çekerek yaptığı vuruş direk dibinden auta gitti.

14' DİREK! Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta ceza yayına yakın bir bölgede topla buluşan Gedson Fernandes'in şutu direkten döndü.

19' DİREK! Hatayspor'da sağ kanattan topla hareketlenen Boutobba'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş direkten döndü.

20' GOL! Hatayspor 1-0 öne geçti! Boutobba'nın sağ kanattan getirip içeriye bıraktığı topu Abdulkadir Parmak tamamladı ve Hatayspor üstünlüğü yakaladı.

35' PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahasına giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

36' GOL! Beşiktaş eşitliği yakaladı! Topun başına geçen Ciro Immobile, penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

50' PENALTI! Beşiktaş, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

52' GOL! Topun başına geçen Ciro Immobile, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve takımını üstünlüğe taşıdı.

53' GOL! Beşiktaş üst üste gollerle farkı 2'ye çıkardı. Emrecan Terzi'nin pasıyla ceza sahasına giren Rafa Silva, köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı ve skoru 3-1'e getirdi.

59' GOL! IMMOBILE'DEN HAT-TRICK! Sağ kanattan gelişen atakta Rashica'nın yerden sert ortasını tek vuruşla tamamlayan Ciro Immobile, skoru 4-1'e getirdi.

78' GOL! Beşiktaş farka koşuyor! Savunma arkasına sarkan Rafa Silva'nın içeriye çevirdiği topu Arroyo tamamladı ve skor 5-1'e geldi.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 7

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile.

Atakaş Hatayspor:

Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Matondo, Abdülkadir Parmak, Görkem, Boutobba, Fernandes, Strandberg.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 8

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Solskjaer, ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine santrfor Ciro Immobile'yi, sarı kart cezalısı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine ise genç futbolcu Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımının, Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede kalesini Mert Günok korurken, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Emrecan Terzi görev aldı. Orta sahada Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans veren Solskjaer, hücum hattının sağında Milot Rashica'yı, ortasında Rafa Silva'yı ve solunda Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Norveçli teknik direktör santrforda ise Ciro Immobile'yi kullandı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Fahri Kerem Ay yer aldı.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 9

EMRECAN TERZİ BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez forma giydi.

Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun cezalı olduğu haftada Ole Gunnar Solskjaer, 21 yaşındaki oyuncuya Hatayspor karşısında şans verdi.

Bu sezonun ortalarında uzun süreli bir sakatlık yaşayan Emrecan Terzi, yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Emrecan, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezonunun son haftasında Kasımpaşa karşısında giymişti.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 10

CHAMBERLAIN 11 MAÇ SONRA YEDEK

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, 33. haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, aralıksız 11 müsabakada ilk 11'de görev almıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcuyu 11 karşılaşma sonra yedek başlattı.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü - 11

Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

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