Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Eintracht Frankfurt zorlu mücadelede galibiyet arayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?