Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam taraftarı önünde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş, sahasında oynayacağı Eintracht Frankfurt'u yenerek moral bulmak ve lig sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Eintracht Frankfurt zorlu mücadelede galibiyet arayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?