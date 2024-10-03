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Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam taraftarı önünde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş, sahasında oynayacağı Eintracht Frankfurt'u yenerek moral bulmak ve lig sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Eintracht Frankfurt zorlu mücadelede galibiyet arayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

BEŞİKTAŞ-EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

MUHTEMEL 11

Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Rashica, Immobile

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

İKİ TAKIM AVRUPA'DA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

BEŞİKTAŞ'TA MUSRATİ YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

BEŞİKTAŞ BU SEZON TEK MAĞLUBİYET YAŞADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

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