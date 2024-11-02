Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı!
Beşiktaş deplasmanda yaşadığı derbi mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah beyazlılar evinde 3-1 mağlup oldu. Bu skorla Beşiktaş bu sezon evinde ilk kez kaybetti. Siyah beyazlılarda Emirhan Topçu cezalı duruma düşerken Immobile sakatlandı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş derbi mağlubiyetini unutturmak için sahaya çıktı.
Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.
İlk yarının sonlarında Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti Beşiktaş ikinci yarıda üç gole engel olamadı.
Immobile, ağrı hissettiği için ikinci yarıda forma giyemedi. Cezalı duruma düşen Emirhan Topçu ise Başakşehir maçında görev alamayacak.