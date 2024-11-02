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Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı!

Beşiktaş deplasmanda yaşadığı derbi mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah beyazlılar evinde 3-1 mağlup oldu. Bu skorla Beşiktaş bu sezon evinde ilk kez kaybetti. Siyah beyazlılarda Emirhan Topçu cezalı duruma düşerken Immobile sakatlandı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 1

Beşiktaş derbi mağlubiyetini unutturmak için sahaya çıktı. 

Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. 

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. 

İlk yarının sonlarında Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti Beşiktaş ikinci yarıda üç gole engel olamadı. 

Immobile, ağrı hissettiği için ikinci yarıda forma giyemedi. Cezalı duruma düşen Emirhan Topçu  ise Başakşehir maçında görev alamayacak.

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Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

7' Beşiktaş'ta Rafa Silva, tehlikeli bölgede yerde kaldı. Beşiktaş, faul itirazında bulundu. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

28' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Emirhan, Başakşehir maçında görev alamayacak.

45+3' Masuaku'nun ortası sonrası Ernest Muçi'nin golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

İKİNCİ DEVRE

46' Ciro Immobile, ağrı hissettiği için ikinci yarıda yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

54' Winck'in golüyle Kasımpaşa beraberliği yakaladı.

70' Aytaç Kara'nın golüyle konuk ekip Kasımpaşa 2-1 önde.

80' Beşiktaş'ta Cher Ndour ve Emirhan Topçu çıktı, Salih Uçan ve Can Keleş oyunda.

87' Kasımpaşa Fall'un golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

90+2 Kasımpaşa'da Nuno Da Costa ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

90+5 Maç sona erdi.

Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 3

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği oyunculardan Ersin, Svensson ve Mario'yu yedeğe çekti.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert, Onur ve Muçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 4

MERT GÜNOK DÖNDÜ

Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok, iki maç sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı.


Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 5

ONUR BULUT, BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi.
Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.


Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 6

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlarda oynanan son 3 maçta forma giyemeyen Milot Rashica ile Gabriel Paulista, hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da son 3 karşılaşmada olduğu gibi kadroda yer bulamadı.


Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 7

TFF'Yİ SESSİZ PROTESTO

Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.

Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi.

Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 8

Lider Galatasaray'ın bay geçeceği haftada 8 puanlık farkı eritmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu sezon sahasında puan kaybetmedi.

Konuk Kasımpaşa ise topladığı 11 puanla haftaya 10. basamakta girdi.

Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 9

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.

Kasımpaşa: 

Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Barak, Gökhan, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.

Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 10

DİĞER KARELER

Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 11
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 12
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 13
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 14
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 15
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 16
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 17
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 18
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 19
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 20
Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı! - 21
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