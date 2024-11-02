Beşiktaş evinde ilk kez kaybetti: Bir sakatlık bir cezalı!

ONUR BULUT, BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.



Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi.

Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.





