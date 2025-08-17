Beşiktaş, Eyüpspor karşısında galibiyet peşinde: Trendyol Süper Lig'de 2. hafta
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Eyüpspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa maçları yüzünden ilk hafta maçı ertelenen Beşiktaş, ligin 2. haftasında Eyüpspor ile bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında boy gösterecek. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen siyah beyazlılar mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferleriyle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın sergileyeceği performans merak ediliyor. İşte mücadelenin canlı yayın bilgisi ve maç öncesi ayrıntılar.