Beşiktaş, Eyüpspor karşısında galibiyet peşinde: Trendyol Süper Lig'de 2. hafta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Eyüpspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa maçları yüzünden ilk hafta maçı ertelenen Beşiktaş, ligin 2. haftasında Eyüpspor ile bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında boy gösterecek. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen siyah beyazlılar mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Eyüpspor karşısında galibiyet peşinde: Trendyol Süper Lig'de 2. hafta - 1

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferleriyle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın sergileyeceği performans merak ediliyor. İşte mücadelenin canlı yayın bilgisi ve maç öncesi ayrıntılar.

Beşiktaş, Eyüpspor karşısında galibiyet peşinde: Trendyol Süper Lig'de 2. hafta - 2

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Eyüpspor karşısında galibiyet peşinde: Trendyol Süper Lig'de 2. hafta - 3

BEŞİKTAŞ'TA 1 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.

Beşiktaş, Eyüpspor karşısında galibiyet peşinde: Trendyol Süper Lig'de 2. hafta - 4

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

