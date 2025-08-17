Beşiktaş, Eyüpspor karşısında galibiyet peşinde: Trendyol Süper Lig'de 2. hafta

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferleriyle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın sergileyeceği performans merak ediliyor. İşte mücadelenin canlı yayın bilgisi ve maç öncesi ayrıntılar.