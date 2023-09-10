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Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'la mücadele edecek olan Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı yapacak. Maçı izlemek isteyen futbol severler, hazırlık maçının ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçının hazırlıkları sürüyor. Milli arayı boş geçmeyecek olan Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

MAÇ SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Bugün saat 18.00'de başlayacak Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Yayıncısı bulunmayan karşılaşmanın YouTube'de paylaşılması bekleniyor.

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